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Aktüel Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı
Aktüel

Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:29:11 -
Irak'ta Şii lider Sadr'dan "yabancı temsilciliklere saldırılar araştırılsın" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yabancı misyon temsilciliklerine yapılan saldırıların arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması için askeri ve güvenlik araştırma komitesi kurulmasını istedi.

Şii lider Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkenin bugünüyle geleceğini riske atan güvenlik durumu ve halkın yaşamını tehlikeye atan devlet egemenliğinin tehdit altında olması göz önünde bulundurularak yabancı misyon temsilcilikleri ile devletin resmi kurumlarının hedef alınmasını araştırılması için güvenlik, askeri ve parlamenter bir komitenin kurulmasını yüksek çıkar için önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu komitenin yapacağı araştırma ve inceleme sonuçlarının belirli bir zaman diliminde kamuoyuna aktarılmasını isteyen Sadr, aksi halde hükümetin güvenliğin sağlanmasında "kusurlu" olacağını kaydetti.

- Kazımi'den Sadr'a destek

Başbakan Mustafa el-Kazımi de Sadr'dan sonra yaptığı açıklamada, Şii dini ve siyasi liderin önerdiği komitenin kurulmasını desteklediklerini belirterek, "Kanun, kanun dışında olanların üstündedir. Yolsuzluk ve kontrolsüz silah ittifakının Irak'ta yeri yok." dedi.

İran'a yakın Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerine yönelik saldırılardan sorumlu olmadıkları aktarılmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin de yer aldığı Yeşil Bölge sık sık füzeli saldırılara maruz kalıyor.


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