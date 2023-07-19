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Dünya Irak'ta sıcaktan dolayı resmi tatil ilan edildi!
Dünya

Irak'ta sıcaktan dolayı resmi tatil ilan edildi!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 17:58:00 -
Irak'ta sıcaktan dolayı resmi tatil ilan edildi!

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aşmasının ardından ülkenin güneyindeki Basra'da resmi tatil ilan edildiği açıklandı. Kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aşmasının ardından ülkenin güneyindeki Basra'da resmi tatil ilan edildiği açıklandı. Kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

Sıcaktan dolayı resmi tatil

Irak’ın güneyinde hava sıcaklıklarının yükseldiği Basra’da, yarın resmi tatil olarak açıklandı.

Basra Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yarın 50 dereceyi aşması üzerine kentte güvenlik ve sağlık kurumları dışında tatil ilan edildiği duyuruldu.

Mesai saatleri azaldı

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye ilinde ise aşırı hava sıcaklığı nedeniyle mesai saatlerinin düşürüldüğü aktarıldı.

Irak Meteoroloji ve Deprem Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde hava sıcaklığının artacağı bildirildi.
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