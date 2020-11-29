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Dünya Irak'ta petrol rafinerisine saldırı!
Dünya

Irak'ta petrol rafinerisine saldırı!

Irak'ta bir petrol rafinerisine yapılan roketli saldırı sonucu rafineride yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:51:00 -
Irak'ta petrol rafinerisine saldırı!

Irak’ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine katyuşa tipi roket ile saldırı yapıldı. Saldırıdan sonra rafineride yangın çıktı. Yangını söndürmek için sivil savunma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, roketin kimin tarafından atıldığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Beyci Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, henüz saldırının nereden düzenlendiği ve saldırının ardından meydana gelen hasara ilişkin bilgilerinin olmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri saldırganların yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırıların çoğunu herhangi bir taraf üstlenmese de Iraklı güvenlik yetkilileri, bu gibi saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arasında ülkenin geniş bir alanını ele geçiren terör örgütü DAEŞ’in bulunduğunu belirtiyor.

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