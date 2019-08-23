Irak’ta patlama: 28 yaralı Irak’ın Babil kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Irak’ın Babil kentinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Babil kentinin el-Miseyib ilçesinde yer alan halk pazarında bomba yüklü bir motosikletin infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgede güvenlik koridoru oluşturulduğunu kaydeden kaynak yaralılarının hastanelere kaldırıldığını belirtti. Yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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