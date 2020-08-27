Irak'ta KYB Eş Başkanı Bafıl Talabani Kovid-19'a yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Eş Başkanı Bafıl Talabani, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Talabani, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce herkese sağlıklı günler dilemek ve koronavirüse yakalandığımı duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

KYB Eş Başkanı, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, herkes gibi kendisini karantinaya aldığını ve sağlık tedbirlerine uyduğunu belirtti.

KYB'nin diğer Eş Başkanı Lahur Şeyh Cengi Talabani de 11 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.



