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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:43:46 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 6 bin 519'a yükseldi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 3 bin 644 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 207 bin 985'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 91 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı toplam ölü sayısının da 6 bin 519 olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iyileşenlerin sayısının 150 bin 389 olduğu belirtildi.

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