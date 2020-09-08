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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:12:39 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 kişi öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 68 artarak 7 bin 657'ye ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 894 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 657'ye, toplam vaka sayısının ise 269 bin 578'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, 3 bin 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının da 206 bin 324'e ulaştığını bildirdi.


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