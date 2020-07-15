Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 87 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 110 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 87 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 432'ye ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, ülkede 2 bin 110 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 83 bin 867'ye çıktığı ifade edildi.



Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 52 bin 621 olduğu bilgisini paylaştı.



