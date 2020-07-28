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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:43:23 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 77 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 77 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 747 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 77 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 4 bin 535'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 747 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 115 bin 332'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 918 artarak 81 bin 62'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.


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