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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi öldü

Ülkede bir günde 4 bin 755 vaka tespit edilerek bugüne kadarki en yüksek enfekte sayısı görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:58:34 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 74 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 7 bin 275'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirdiği ve ülke genelinde 4 bin 755 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 275'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 552 artarak, 187 bin 757'e ulaştığını açıkladı.

Salgının başından bugüne en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülkede böylece vaka sayısı 247 bin 39'a ulaşmış oldu.



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