Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 can kaybı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 50 artarak, 11 bin 482'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 198 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 482'ye, vaka sayısı ise 508 bin 508'e çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 1992 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 436 bin 657'ye ulaştığı kaydedildi.