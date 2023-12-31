Irak'ta ipler gerildi

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, IKBY Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani'nin Erbil’in Pirmam bölgesinde Peşmerge üssüne düzenlenen İHA saldırısına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Avvadi yaptığı açıklamada, "Federal hükümet olarak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Sözcüsünün, özellikle bölgedeki vatandaşların açlıktan öldürüldüğü iddiası başta olmak üzere, yanıltıcı bilgiler ve asılsız yalanların olduğu, gerçekçi olmayan ve sorumsuz çeşitli suçlamaları içeren açıklamaları karşısında şaşkınız." ifadesini kullandı.

IKBY Sözcüsünü ülkenin egemenliğinden sorumlu anayasal kurumlara asılsız ithamlarda bulunmakla eleştiren Avvadi, "titizlikten uzak ve aceleyle yapılan açıklamaların hükümetin ve siyasetin işleyişini zorlaştıracağını" ifade etti.

Hükümet Sözcüsü Avvadi, "yapıcı olmayan açıklamaların ülkedeki siyasi ve toplumsal istikrara da zarar verebileceğini" uyarısında bulundu.

Söz konusu saldırıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade eden Avvadi, "Federal hükümetin görevi, Irak genelinde güvenlik ve istikrarı muhafaza etmek ve vatandaşlar arasında ayrım yapmamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Peşmerge üssüne İHA saldırısı

IKBY Hükümet Sözcüsü Hevramani, Erbil'in Pirmam bölgesinde Peşmerge üssüne dün gece bomba yüklü iki İHA ile saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Saldırının "Irak hükümetinden maaş alan yasa dışı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini" savunan Hevremani, "Irak hükümetini ve maaş verdiği bu grupları, bu korkakça saldırının sorumlusu olarak görüyoruz. Bu yasa dışı grup Irak hükümeti tarafından destekleniyor ve onlara maaş veriliyor. Bu gruplar Irak hükümetinin gözü önünde hareket ediyor. Silah, füze ve İHA'ları taşıyıp askeri ve resmi kurumlara terör saldırısı düzenliyor." ifadesini kullanmıştı.

Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak İslami Direniş" adlı grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.

Bu çerçevede Enbar’daki Ayn el-Esed Askeri Üssü, Erbil’deki Harir Hava Üssü, Bağdat’taki Victory Askeri Üssü ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki ABD üssü defalarca bomba yüklü İHA'lar ile hedef alındı.