Irak'ta İHA düşürüldü

Giriş Tarihi:
Irak güvenlik güçleri, Kerkük ile Süleymaniye arasında “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” bir insansız hava aracını düşürdü. İHA’nın hangi ülke ya da gruba ait olduğu ise açıklanmadı.

Irak'ta "önemli bir kurumu hedef almak isteyen" bir insansız hava aracı (İHA) güvenlik güçleri tarafından düşürüldü.

Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak güvenlik güçlerince bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kerkük ile Süleymaniye kentleri arasında “önemli bir kurumu hedef almak isteyen” İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İHA'nın menşeine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

