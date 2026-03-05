  • İSTANBUL
Gündem Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı
Gündem

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren, fitne ateşini körükleyerek bölge halklarını birbirine kırdıran küresel şer odağı ABD, şimdi ektiği rüzgarın fırtınasından kaçmaya çalışıyor. Hain planlarının bedeli masumların üzerine yıkılırken, ABD kendi vatandaşları için tahliye düdüğünü çaldı. İşte o korku dolu kaçışın detayları

Dünyayı savaş bataklığına sürükleyen aşağılık zihniyet, Irak'ta kapana kısıldı; Bağdat Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına "ticari uçuş yok, kara yoluyla kaçın" çağrısı yaparken, bölgedeki hain varlıklarının bedelini ağır ödeme korkusuyla sığınaklara kapandı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yayımlanan güvenlik uyarısında, Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeden mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ABD hükümetinin Orta Doğu’dan Amerikalıların tahliyesine yardımcı olacak tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Irak'tan şu anda ticari uçuşların yapılmadığı, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye kara yolu üzerinden çıkışın mümkün olduğu bildirilerek, çoğu sınır kapısının açık olduğu ancak bu kapıların önceden haber verilmeden kapanabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD vatandaşlarına güvenli olduğunu düşündükleri takdirde kara yolu üzerinden ülkeden ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Uyarıda ayrıca, Irak'ta kalmayı tercih eden Amerikalıların uzun süre güvenli bir yerde kalmaya hazır olmaları ve gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarını stoklamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulanırken, İran ve ona bağlı milis grupların Amerikan vatandaşları ve çıkarları için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Iraklı yetkililerin Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi büyük ölçüde kapattığı belirtilirken, mevcut güvenlik önlemleri nedeniyle ABD vatandaşlarına Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği veya Erbil'deki Başkonsolosluğa gitmemeleri çağrısı yapıldı.

