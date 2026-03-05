Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı

Bölgede tansiyonu yükselterek komşu ülkeleri birbirine düşürmeyi amaçlayan karanlık ellere karşı Tahran’dan net bir duruş geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nahçıvan’daki İHA saldırısının bizzat katil İsrail tarafından kurgulanmış bir provokasyon olduğunu dile getirdi. Arakçi, siyonist rejimin kamuoyunu yanıltmak ve İran’ın komşularıyla olan güçlü bağlarını koparmak için bu tür saldırılara başvurduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Arakçi, ülkesinin Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, Tahran'ın Bakü ile tüm alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini dile getirdi.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Arakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Arakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı da benzer açıklama yaparak Nahçıvan'da düzenlenen İHA saldırısıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" öne sürmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.