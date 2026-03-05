  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji ve modern tedavi müjdesi İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı Şehit Ömer Halisdemir’in kızı babasının izinde: 1 ölür 1000 diriliriz Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor! Akıllara yine Bay Kemal’in arşivi geldi! Sabiha Gökçen’den muhteşem başarı Türk hava sahasına yönelen füze için destek ve kınama Türkiye kızgın dünya tepkili Kemal Öztürk Axios’taki Yahudi oyununu ifşa etti! Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir Hürmüz kitlendi ticaret Ümit Burnu’na kaydı Prof. Dr. Nevzat Tarhan okullardaki şiddet olaylarını yorumladı: Gençler, ergenlik, madde kullanımı ve dijital zorbalık kıskacında!
Dünya Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı
Dünya

Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının arkasında bölgeyi karıştırmak isteyen İsrail’in olduğunu vurguladı; Bakü ile dostluk mesajı veren Tahran, "İsrail, komşularımızla aramızı bozmak için bu saldırıyı tezgahladı" diyerek siyonist rejimin sinsi planına karşı uyardı…

Bölgede tansiyonu yükselterek komşu ülkeleri birbirine düşürmeyi amaçlayan karanlık ellere karşı Tahran’dan net bir duruş geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nahçıvan’daki İHA saldırısının bizzat katil İsrail tarafından kurgulanmış bir provokasyon olduğunu dile getirdi. Arakçi, siyonist rejimin kamuoyunu yanıltmak ve İran’ın komşularıyla olan güçlü bağlarını koparmak için bu tür saldırılara başvurduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Arakçi, ülkesinin Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, Tahran'ın Bakü ile tüm alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini dile getirdi.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Arakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Arakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı da benzer açıklama yaparak Nahçıvan'da düzenlenen İHA saldırısıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" öne sürmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında!
Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında!

Dünya

Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında!

İran İHA'sı Azerbaycan'da düşürüldü
İran İHA'sı Azerbaycan'da düşürüldü

Gündem

İran İHA'sı Azerbaycan'da düşürüldü

Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda
Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

Gündem

Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt
Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt

Gündem

Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt

Nahçıvan için kırmızı hat! Hakan Fidan’dan Azerbaycan’a tam destek telefonu
Nahçıvan için kırmızı hat! Hakan Fidan’dan Azerbaycan’a tam destek telefonu

Gündem

Nahçıvan için kırmızı hat! Hakan Fidan’dan Azerbaycan’a tam destek telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BAYBURT SEVDALISI

Şeytanınkendisiisrail

Tug

Türk devleti ve halkı , Doha ya, Dubai ye, riyad a Hatay Dörtyol a, ve Nahçıvan a İran dan atıldığı söylenen, füzelerin, gerçekte , İsrail ABD / Siyonist Yahudiler ce satın alınan İranlı hainler &/ ajanlar tarafından yapıldığını biliyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23