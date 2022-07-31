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Dünya Irak'ta gerginlik tırmanıyor! Tüm resmi kurumlar tatil edildi
Dünya

Irak'ta gerginlik tırmanıyor! Tüm resmi kurumlar tatil edildi

Irak'ta Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumlar tatil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 09:22:00 -
Irak'ta gerginlik tırmanıyor! Tüm resmi kurumlar tatil edildi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor.

Tüm resmi kurumlar için tatil kararı 

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında bugün tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi

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