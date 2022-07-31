Irak'ta gerginlik tırmanıyor! Tüm resmi kurumlar tatil edildi
Irak'ta Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumlar tatil edildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkedeki resmi kurumların bugün tatil edildiğini duyurdu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Yeşil Bölge’deki Irak Meclisi binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılmasının ardından ülkede gerginlik devam ediyor.
Tüm resmi kurumlar için tatil kararı
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından, ülkede güvenlik kurumları dışında bugün tüm resmi kurumlar için tatil kararı alındığı duyuruldu. Irak Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, devlet ve sağlık kurumlarında ise mesai saatlerinin yarıya indirileceği belirtildi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi