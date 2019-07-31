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Irak’ta dikkat çeken karar… İran milislerinin tüm büroları kapatıldı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Feyyad, Haşdi Şabi'ye bağlı bütün büroların tüm vilayetlerde kapatıldığını açıkladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:00
Irak’ta dikkat çeken karar… İran milislerinin tüm büroları kapatıldı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı bütün bürolar tüm vilayetlerde kapatıldı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ve Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyad, Haşdi Şabi'ye bağlı büroların tüm vilayetlerde kapandığını ancak teşkilatların birleştirilmesi için 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Feyyad, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ayın başında çıkarılan kararname uygulamaya konuldu ve tüm vilayetlerde Haşdi Şabi'ye bağlı bürolar kapatıldı. Haşdi Şabi mensupları ve taşınır malları uygun yerlere götürüldü." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararnameye göre Haşdi Aşair (Aşiret Güçleri) dahil olmak üzere Haşdi Şabi bünyesindeki tüm yapıların kaldırılarak teşkilatların birleştirilmesi konusuna da değinen Feyyad, bu işlem için ise 2 aylık bir ek süreye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz'da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatı vermişti.

Haşdi Şabi

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u ele geçirmesi ardından, Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin fetvası üzerine kurulan Haşdi Şabi, Iraklı çeşitli Şii milis güçlerinden oluşuyor. Haşdi Şabi içerisinde az sayıda Sünni Arap ve Hristiyan gruplar da bulunuyor.

Milis sayısının 120 binden fazla olduğu iddia edilen Haşdi Şabi bünyesindeki grupların büyük bölümünün İran'la yakın ilişkileri bulunuyor. Bu yapıdaki bazı grupların finansmanının da İran tarafından sağlandığı iddialar arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:19
  1. Haşdi Şabi
  2. ırak
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