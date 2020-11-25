Irak’ta DEAŞ saldırısı
Irak’ın batısındaki Enbar vilayetinde DEAŞ’lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, vilayet merkezi Sakkar bölgesinde içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca DEAŞ’lı teröristlerin pusu kurduğunu söyledi. Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını aktardı. Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.
Kerkük’te toplu mezar bulundu
Öte yandan; Irak’ın Kerkük kentinin Reşad Nahiyesi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 kişiye ait cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğu bildirildi. Cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmaların başladığı kaydedildi..