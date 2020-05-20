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Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:05:21 -
Irak'ta DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyuruldu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş'ın ele geçirildiğini ifade etti.

Güvenlik yetkilileri, Kardaş'ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.


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