Irak'ta bir Fransız askeri daha öldü
Irak'ta bir Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ta bir Fransız askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada bir Fransız askerinin Irak güçlerine destek amacıyla katıldığı operasyonda öldüğü ifade edildi.
Nicolas Mazier isimli özel kuvvetler mensubu Fransız askerin ölümüyle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, Çavuş Mazier'in "görevini yerine getirirken çatışmaya girdiği" ifade edildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ta görev yapan Nicolas Latourte isimli Fransız askerinin "kaza" sonucu öldüğü belirtilmişti. Olayın nerede meydana geldiği belirtilmezken, Fransız askerin Irak güvenlik güçleriyle bir patlayıcı imha eğitimine katıldığı ifade dilmişti.
Aynı açıklamada, yaşanan kazada bir askerin de ağır yaralandığını ve Bağdat’ta tedavi altına alındığı kaydedilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fransız askeri uzmanları, Uluslararası Koalisyon çerçevesinde 9 yıldır Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinde Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri’ni eğitiyor.
Irak'ta halihazırda yaklaşık 600 Fransız askerin bulunduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Mepa News