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Irak’ta bayrak tartışması

Erbil (İHA) – Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmeden Irak bayrağının bulunmaması Irak’ta büyük bir tepkiyle karşılandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:47
Irak’ta bayrak tartışması

Erbil (İHA) – Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile yaptığı görüşmeden Irak bayrağının bulunmaması Irak’ta büyük bir tepkiyle karşılandı.


Mısır’da ilk kez düzenlenen Avrupa Birliği ve Arap Birliği Zirvesi’ne katılan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya geldiği fotoğrafta sadece Mısır’ın bayrağı bulunması Irak’ta sert bir eleştiriye yol açtı. Bu hatanın affedilmez olduğunu belirten aktivistler amacın Irak’ı küçük düşürmek olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Salih’ten konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.


Iraklı aktivist Kerim Mutlap ise yaptığı paylaşımda söz konusu davranışın sadece Irak Cumhurbaşkanına değil bütün Iraklılara yapılan bir hakaret olduğunu ileri sürerek, Salih’in arkasında kendi ülkesinin bayrağının bulunmamasından habersiz olmasının ilginç olduğunu söyledi.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih’in Basın Ofisi’nden konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.


Geçen ay Irak’ı ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe’nin uçağında, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde kullanılan bayrağın asılı olması da tartışmalara neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:47
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