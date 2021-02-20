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Dünya Irak’ta ABD'li askerlerin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı
Dünya

Irak’ta ABD'li askerlerin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne gerçekleştirilen roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:45:00 - 2021-02-20 21:06:34
Irak’ta ABD'li askerlerin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı

Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. İlk belirmelere göre 1 kişi yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı üsse roketli saldırı

Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet katyuşa roketi düştüğünü duyurdu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Iraklı bir sözleşmeli personelin yaralandığı belirtilirken, üste patlamaların meydana geldiği de bildirildi.

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