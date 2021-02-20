Irak’ta ABD'li askerlerin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı
Irak'ta ABD'li askerlerin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne gerçekleştirilen roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. İlk belirmelere göre 1 kişi yaralandı.
ABD askerlerinin kaldığı üsse roketli saldırı
Iraklı güvenlik yetkilileri, ülkenin Selahaddin vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet katyuşa roketi düştüğünü duyurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre Iraklı bir sözleşmeli personelin yaralandığı belirtilirken, üste patlamaların meydana geldiği de bildirildi.