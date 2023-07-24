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Dünya Iraklılar kesenin ağzını açtı! Başına 1 milyon $ ve 2 kilo altın ödül
Dünya

Iraklılar kesenin ağzını açtı! Başına 1 milyon $ ve 2 kilo altın ödül

Yeniakit Publisher
2023-07-24 15:15:00 -
Iraklılar kesenin ağzını açtı! Başına 1 milyon $ ve 2 kilo altın ödül

Iraklılar, Kur’an’a hakareti marifet sanıp aşağılık saldırılar yapan İsveç’teki Iraklı Hristiyan Süryani Salwan Momika’nın başına ödül koydu. Paylaşılan videoda “Bu zındığı bize teslim eden herkese 1 milyon dolar artı 2 kilogram altın değerinde bir Kur’an-ı Kerim hediye edilecek” denildi.

TAHSİN HAN

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı ve İslam’a hakareti marifet sanan Irak asıllı Hristiyan Süryani aşağılık Salwan Momika’nın başına Irak’taki Kur’an gönüllüleri ödül büyük bir ödül koydu.

Daha önce Kurban Bayramı’nın ilk günü namaz sonrası Stockholm Camii önünde son olarak da geçtiğimiz hafta içinde Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaretler eden ahlaksız Momika için Iraklılar, katletme kararı aldı. Iraklı bir adam yayınladığı video ile Ku’an ve İslam düşmanı Iraklı Hristiyan Süryani’nin başına ödül koyduklarını tüm dünyaya duyurdu. Videoda dünya Müslümanları adına konuştuğunu söyleyen kişi, İsveç’te Kur’an yakan alçak Salwan Momika’nın başına 1 milyon dolar artı 2 kilogram, 24 ayar saf altın değerinde bir Kur’an-ı Kerim’i ödül olarak koyduklarını duyurdu.

Bu zındığı getirene ödül

Sosyal medyadan yayınlanan videoda Iraklı kişi, “Dünyanın her yerinde Allah’ın kitabını sevenler adına konuşuyorum. Küfe (Irak’ın Necef ilinde bir kent) ehli maddi bir mükafatta bulunuyor. Allah’ın kitabına dil uzatan bu kişi (Momika) hakkında bilgi getiren veya bu zındığı bize teslim eden herkese 1 milyon dolar artı 2 kilo, 24 ayar saf altın değerinde bir Kur’an-ı Kerim hediye edilecek. Ve ayrıca inşallah daha büyük hediyeler de olacak. Ve inşallah ilerleyen günlerde sizlerle müjdeyi paylaşacağız. Şu an bazı ilerlemeler var” diye konuştu.

Antepli gurbetçi kovdu

Bu arada Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları ile bilinen Momika’ya Stockholm’deki Gaziantepli bir gurbetçi mekanından kovdu. İslam düşmanı Momika, Stockholm’deki Antep Grill & Meze Lokantasından içecek almak istedi. İşletme sahibi Antepli ise, Kur’an-ı Kerim’e hakaret ettiği için satış yapmayacağını belirterek, lokantasından onu kovdu. Bu tepkiyi hazmedemeyen aşağılık Momika, işletme sahibinin görüntüsünü çekerek sosyal medyada provokasyon yaptı. Lokantada bulunan Irak vatandaşı bir kişi de, “Bende Iraklıyım, Hristiyan’ım. Yaptıkların utanç verici. İslam’ı aşağıladın. Herkese zarar verdiğin gibi bize de zarar verdin!” şeklinde tepki gösterdi.
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