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Iraklılar başkentteki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yüzlerce kişi, hükümeti protesto etmek amacıyla gösterilerin merkezi konumundaki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:47
Iraklılar başkentteki Tahrir Meydanı’nda toplanmaya başladı

İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle yarın başlaması beklenen büyük gösteriden saatler önce Iraklılar, kalabalıklar halinde Tahrir Meydanı’na gidiyor. Irak bayrakları taşıyan kalabalık, hükümet karşıtı slogan atıyor.

Sosyal medya üzerinden de vatandaşların gösteri alanına gelmesi yönünde çağrılar yapılıyor.

Sadr’ın askeri gücü devriye geziyor

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri de yarın düzenlenmesi beklenen geniş çaplı gösterilere katılacak.

Sadr, tabanının gösteriye katılmasını isterken, milis gücü Seraya es-Selam’a da protestoculara karşı şiddet kullanılması halinde sokağa inme ve güvenliği sağlama çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bağdat’ın Sadr bölgesinde Seraya es-Selam birlikleri devriye gezmeye başladı.

Bağdat’taki Sadr Bölgesi, Mukteda Sadr yanlılarının en yoğun bulunduğu yer olarak biliniyor.

Yeşil Bölge’de üst düzey güvenlik önlemleri

Irak güvenlik güçleri, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de ise sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

Yeşil Bölge çevresinin ilerleyen saatlerde trafiğe kapatılması da bekleniyor.

Irak İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, yarın düzenlenmesi beklenen gösterilerden dolayı tüm emniyet birimlerine kırmızı alarm talimatı verilmişti.

Bağdat başta olmak üzere orta ve güneydeki kentlerde, halk yarın hükümeti protesto etmek için yeniden sokağa çıkacak.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 21:47
  1. Bağdat
  2. tahrir meydanı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • hasanhasan2 sa önce
    suriye bitti, ırak başlıyor......abd ve uşağı iran oradan defolmadıkça bölgedeki sıkıntı bitmez.
  • davincidavinci9 sa önce
    bunlardan hiççç bişey olmaz.
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Din eksenli oluşumlar devletler ve bölgesel istikrar için tehlike oluşturuyorlar.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 10 sa önce
    Iraktaki bu vatandaş darbesi başarısı oranında ikinci arap baharını doğurursa, sisinin sonuda gelir.
  • selim ustaselim usta10 sa önce
    iran karisacaga benziyor pek yakinda

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