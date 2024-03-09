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Dünya Iraklı gruplardan siyonist kışlaya saldırı!
Dünya

Iraklı gruplardan siyonist kışlaya saldırı!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 09:13:00 -
Iraklı gruplardan siyonist kışlaya saldırı!

Irak İslami Direnişi isimli grup, siyonist rejimdeki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi isimli grup, siyonist rejimdeki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi adlı grup tarafından yapılan açıklamada, işgal rejimindeki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, saldırının işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasının bir parçası olduğu aktarılarak, Gazze halkına destek ve Siyonistlerin savunmasız Filistinli sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak yapıldığı belirtildi.

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