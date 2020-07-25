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Aktüel

Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ saldırısı : 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:18:16 -
Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ saldırısı : 5 ölü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Sumum köyüne terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Sumum köyü muhtarı Ali Muhlif 'in evine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda Muhlif ile 4 yakınının öldüğünü belirten Muhammed, olay yerinde yapılan incelemenin ardından bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.



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