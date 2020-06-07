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Aktüel

Irak'ın Necef kentinde valinin istifası için yapılan gösteriye müdahale

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:59:20 -
Irak'ın Necef kentinde valinin istifası için yapılan gösteriye müdahale

NECEF (AA) - Irak'ın güneyindeki Necef kentinde valinin istifası talebiyle düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahale etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, yüzlerce gösterici, Necef Valisi Luey el-Yasiri ve kentteki yerel yetkililerin istifası talebiyle şehirdeki hükümet binası önünde gösteri düzenledi.

Emniyet güçlerinin, ses ve gaz bombası atarak müdahale ettiği eylemde en az 15 protestocu atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazdan etkilenen göstericiler hastanelerde yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Necef Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, eylemcilere sağduyu çağrısı yapıldı ve eylemleri kendi çıkarları için kullanmak isteyenlere prim verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, dün, ülke genelinde valilerin ve sosyal hizmet veren kurumların performansının değerlendirilmesi talimatı vermişti.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde de 3 gün önce valinin ve kentteki hükümet yetkililerinin istifası talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

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