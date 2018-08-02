Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.02 Ağustos 2018 Perşembe 12:52
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.
Düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/NigapjsHCA— TSK (@TSKGnkur) 2 Ağustos 2018
YORUM YAZ