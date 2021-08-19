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Gündem Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha

Yeniakit Publisher
2021-08-19 11:30:00 -
Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

 

 

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