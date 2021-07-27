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Gündem Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde, yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için tören düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 08:47:00 -
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, helikoptere konuldu.

Şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan memleketi Kırıkkale'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Metin Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Yusuf Ersalı, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

 

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