  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:04:27 -
Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temelli'nin cenazesi törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Temelli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan Temelli'nin naaşı, memleketi Mardin'e uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis ve askerler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine bir ülke daha müdahil oldu! Savaş uçaklarını gönderdiler

Rusya'ya ait olduğu iddia edilen 3 Mig-29 savaş uçaklarının İran'dan havalanarak Karabağ'da alçak uçuş yaptığı iddia edildi.
Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler
Dünya

Ermeni Başbakan Paşinyan'ı mosmor eden sözler

İngiliz devlet televizyonu BBC'nin sunucusu tarihi gerçekleri Ermenistan Başbakanı Nikol Vovayi Paşinyan'ın yüzüne vurdukça mosmor olmuştu...
Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili
Gündem

Türk askerine dil uzatmış! İşte TTB'nin yeni başkanının skandallarla dolu sicili

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) başkanlığına, Ermenilerin 'soykırım' yalanını savunup Türkiye'yi suçlayan, terör örgütü PKK'nın elebaşısı A..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay