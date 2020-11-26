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Aktüel Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:09:46 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar tarafından sığınak ve mağaralarda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda bir 12,7 milimetre doçka uçaksavar silahı, bir RPG-7 roketatar, bir 60 milimetre havan, bir EYP basma düzeneği, 2 el bombası, 2 anti personel mayını, dört 60 milimetre havan mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 243 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 40 dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 82 çelik çekirdekli zırh delici mühimmat ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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