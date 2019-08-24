Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı Milli Savunma Bakanlığınca, dün Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin'de Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi- Milli Savunma Bakanlığı: - "Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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