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Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu başlatıldı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:17
Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe-3 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-3 Operasyonu'nun dün başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Operasyon, hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir.

Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

 

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:17
  1. Irak
  2. TSK
  3. Pençe-3 Operasyonu
  4. Anadolu Ajansı

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