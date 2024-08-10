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Gündem Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist teslim oldu
Gündem

Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-10 07:54:00 -
Irak'ın kuzeyinde bir PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu söyledi.

MSB yaptığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadelerini kullandı.

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