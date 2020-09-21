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Aktüel Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:52:00 -
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edecek. "

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