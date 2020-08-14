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Aktüel

Irak'ın Basra kentinde bir aktivist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-14 23:48:23 -
Irak'ın Basra kentinde bir aktivist öldürüldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yolsuzluk gibi suçlamalarla iktidardaki siyasilere karşı düzenlenen gösterilere öncülük eden bir aktivist kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından öldürüldü.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup, Tahsin Usame el-Hafaci isimli bir aktiviste ait internet hizmetleri merkezine baskın düzenledi.

Silahlı saldırganların ateş açması sonucu Hafaci olay yerinde hayatını kaybederken, tesadüfen merkezde bulunan bir kişi de yaralandı.

Hafaci, yolsuzluk gibi çeşitli suçlamalarla iktidardaki bazı siyasilere karşı yürütülen protestolardaki faaliyetleriyle tanınıyor.

- Aktivistlere karşı suikastların yeniden başlayabileceği uyarısı

Irak Yüksek İnsan Hakları Komiserliği'nden yapılan açıklamada, Hafaci'ye düzenlenen suikastın ardından yeniden sivil aktivistlere karşı suikastlerin başlayabileceği uyarısında bulunuldu.

Önceki birçok suikastin sorumlularının ortaya çıkarılmaması, fikir özgürlüğünü baltalayan çeteleri yeniden suç işlemeye başlamasına teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, hükümet ve emniyet birimlerinin vatandaşların ve sivil aktivistlerin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu aktarıldı.

Ekim 2019'dan bu yana onlarca aktivist suikaste uğradı.

Irak'ın birçok kentinde Ekim 2019'da işsizlik, altyapı yetersizliği ve yolsuzluk gibi nedenlerle başlayan hükümet karşıtı gösteriler, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım'da istifa etmesine yol açmıştı.

Ülkede zaman zaman mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin "hizmetleri iyileştirmek, yolsuzlukla mücadele ve göstericileri öldürenlerin yargılanması" gibi vaatlerini yerine getirmesi talebiyle gösteriler düzenleniyor.

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