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Irak’ı yakıp yıkan Batı milyarlık imara talip

15 yıl önce ABD tarafından işgal edilmesinin ardından, batılı güçler eliyle yerle bir edilen Irak’ta, yeniden başlayan imar faaliyetlerinde yine batılı güçler rol alıyor. Irak’taki imar faaliyetlerine başta Türkiye olmak üzere, birçok bölge ülkesi kredi desteği vereceğini açıklarken, hiçbir destek taahhüdünde bulunmayan batılı ülkelerin şirketleri değeri milyar dolarları bulan işlerin altına imza atıyor.

25 Eylül 2018 Salı 12:01

15 yıl önce ABD tarafından işgal edilmesinin ardından, batılı güçler eliyle yerle bir edilen Irak’ta, yeniden başlayan imar faaliyetlerinde yine batılı güçler rol alıyor. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşen Alman devi Siemens’in CEO’su ülkenin elektrik ihtiyacının yarısını karşılayacak 11 gigawatt büyüklüğünde bir elektrik yatırımı konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Elektrik kesintileri nedeni ile sık sık protestoların yaşandığı Irak’ta sorunların giderilmesi amacı ile Alman devi Siemens’le maliyetinin 5 milyar avroyu bulacağı tahmin edilen bir anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz gün Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile görüşen Siemens CEO’su Joe Kaeser, anlaşma ile üretimin dört yıl içinde 11 gigawatt’a (GW) ulaşacağını ve bunun ülkenin kapasitesini yaklaşık yüzde 50 oranında artıracağını söyledi. Irak halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla ‘Kapsamlı Siemens Yol Haritası’nı tartıştıklarını ifade eden Kaeser, “Mısır’da, aynı zamanda en yüksek verimle rekor sürede enerji  altyapısını başarılı bir şekilde inşa ettik” ifadelerini kullandı.

60 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Irak’ın enerji kayıplarını azaltmayı, akıllı şebekeleri tanıtmayı, iletim şebekelerini genişletmeyi, mevcut tesisleri iyileştirmeyi ve yeni kapasite eklemeyi içeren anlaşmaya göre; Siemens, ‘Irak hükümetine uluslararası ticari bankalardan fon sağlamayı ve Alman hükümetinin desteğiyle ihracatı destekleyerek Irak’ta yeni iş sahaları açmayı’ taahhüt etti. Öte yandan; söz konusu anlaşma öncesi şirketin Irak üniversiteleri için 60 milyon dolarlık bir bağışta bulunduğu bildirildi.

15 yıl önce ABD’nin işgali ile yerle bir olan ve milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Irak’ta imar faaliyetleri yeni yeni başlarken değeri milyarları bulan projelerin altına yine batılı şirketlerin imza atması ise emperyal güçlerin kanlı çarklarını nasıl döndürdüklerinin en somut kanıtı olarak karşımıza çıktı.

Akla sığmaz iddialar ile Irak’ı işgal edip, tamamını enkaza çeviren yüzsüz batı şimdi ülkenin yeniden imar edilmesinde başrolü oynayıp milyarlarca dolarlık rant sağlamanın peşinde. Bu nedenle devletler eliyle olduğu kadar batılı şirketler eliyle de bağış adı altında milyonlarca dolar dağıtılıyor.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:01
  1. ırak bölgesi
  2. ABD
  3. batılı ülkeler
  4. yıkım

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