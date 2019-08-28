Irak'a yönelik hava saldırıları "YPG/PKK üslerinden yapıldı" iddiası

ANKARA (AA) - Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine yönelik hava saldırılarının, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de kontrolü altındaki üslerden yapıldığı iddia edildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye haber sitesinde, "Bağdat, Irak'taki İsrail saldırılarının Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelerden yapıldığına inanıyor" başlıklı haber yayımlandı.

Bağdat'taki son istihbarat gelişmelerine ilişkin bilgisi olduğu düşünülen ve isminin gizli kalmasını isteyen üst düzey bir Iraklı yetkiliye dayandırılan habere göre Irak istihbaratı, Haşdi Şabi güçlerine yönelik son 5 hava saldırısının Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın kontrol ettiği üslerden gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Irak'taki son saldırıların YPG/PKK ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle İsrail tarafından düzenlendiğini söyleyen yetkili, "İnsansız hava saldırıları, Suudi Arabistan'ın finansal desteği ve yardımıyla YPG bölgesinden başlatıldı." ifadesini kullandı.

Üst düzey yetkiliye göre, Irak'taki üslere saldırı planı, Suudi Arabistan Veliaht PrensiMuhammed bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan'ın haziranda Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere ziyaretinde ortaya çıktı.

Sabhan'ın, Suriye ziyaretinde Arap aşiretlerinden YPG/PKK'ya destek istediği iddia edilmişti.

İsrail insansız hava araçlarının (İHA) Irak'taki hedefleri vuracak menzile sahip olmadığına, bu yüzden saldırılarda kuzey Suriye'nin kullanıldığına işaret eden Iraklı yetkili, "İsrailli yetkililer, İHA'ları YPG'nin kontrolü altındaki üslerden yönetiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.



Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 İHA'nın Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.



Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını söylemişti.



Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.



Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.



