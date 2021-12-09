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Dünya Irak yönetimi, ABD'nin ülkeden çekildiğini duyurdu
Dünya

Irak yönetimi, ABD'nin ülkeden çekildiğini duyurdu

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin ülkedeki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 13:22:00 -
Irak yönetimi, ABD'nin ülkeden çekildiğini duyurdu

ABD'nin öncülüğünde Irak'ta bulunan muharip kuvvetler ülkeden resmen çekildi.

Ülkeden çekildiklerini açıkladı

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

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