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Gündem Irak ve Suriye’de nokta atışıyla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

Irak ve Suriye’de nokta atışıyla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye’nin Kuzey Irak ile Suriye’deki teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in ortaklaşa düzenledikleri son operasyonda 6 PKK/YPG’li terörist daha yok edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:56:00 -
Irak ve Suriye’de nokta atışıyla 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in operasyonları sonucu, terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde darbe üstüne darbe indiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristler tarafından güvenli bölgeye yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere komandolar operasyon gerçekleştirdi.

Fırtına Obüsler ile yapılan nokta harekâtında, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'nde "Pençe-Şimşek" operasyonu devam ederken, oluşturulan askeri üs bölgesindeki komandolara yönelik PKK'lı teröristlerin saldırı hazırlığı yaptığı belirledi. PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen nokta operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

 

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