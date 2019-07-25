Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Tütüncü: Ya gidecekler ya da Türkiye arındıracak

Taha Emre Özdemir Ankara

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

'PKK ya kendisi gidecek ya da Türkiye temizleyecek'

"Ya PKK buradan gidecek ya da Türkiye burada yapacağı operasyonlarla PKK Terör Örgütü'nü temizleyecek. Biz Irak Türkmen Cephesi olarak bunu savunuyoruz." diyen Tütüncü, "Şu anda Barzani grubu da Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürerek bölgede operasyon yapmasını desteklemiyor. Fakat 'PKK buradan Türkiye'ye karşı terör eylemleri yapıyor. Biz bunu engelleyemiyoruz.' diyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

'Egemenlikten bahsediyorlarsa kendileri temizlemeli'

Irak Kürt Yönetimi'ne seslenen Tütüncü, şöyle konuştu:

"Güçleri yetmiyorsa Türkiye ile beraber operasyon yapmalılar. Kürt yönetimi buradan terörü arındırmalı. Eğer egemenlikten bahsediyorlarsa terörü kendileri temizlemeli ki Türkiye ya da başka bir ülke gelerek burada operasyon yapmasın. Bunun örneği de var. İran'a karşı terör eylemleri yapan Laik Halk Örgütleri adındaki grup nedeni ile İran bastırarak bir anlaşma yapılmasını sağladı. Bu örgüt anlaşmadan sonra Irak'tan temizlendi."

'Kürt Kürdü öldürdü dedirtmek istemiyorlar'

Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK'ya yönelik operasyona çok sıcak bakmadığını ifade eden Tütüncü şöyle konuştu:

" 'Bizim gücümüz yetmiyor.' diyorlar. Zaten çok niyetli de görünmüyorlar. Kürt Yönetimi PKK'ya karşı operasyon yaparak 'Kürt kürdü öldürdü.' demesinler diye buna çok yaklaşmıyor. Olayın böyle bir boyutu da var."

"Diplomatımızı şehit edenlere yönelik düzenlenen operasyon çok önemliydi. Türkiye zaten duruşunu net bir biçimde sergilemek zorundadır. Aksi taktirde terör örgütü daha çok cesaret kazanacaktır. Anında kararlılıkla verilen karşılık Türkiye'nin gücünü gösterdiğinden bu operasyon çok önemliydi."