Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili İmdat Bilal'e ödül

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili İmdat Bilal, ilişkin açıklamada bulundu. Bilal, açıklamalarında Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıklı ve ciddi adımlar attığına deyinerek Türkiye ne kadar güçlü olursa Türk İslam Dünyası o kadar güçlü olacağını söyledi. İşte Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili İmdat Bilal'in yaptığı o açıklama



“ Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Irak Türkmenlerinin kalbi de fikri de her zaman Türk Dünyasının yanındadır ve yanında olacaktır. Biz geniş bir coğrafya da yaşayan , medeniyetler ve devletler kuran köklü bir neslin evlatlarıyız . Bugün sadece fiziki coğrafya ile değil; gönül coğrafyamız ile misyon ve vizyonumuzu yürütmeliyiz.



İnsanı Merkeze alan kültürümüz İnsanı yaşat ki; Devlet yaşasın anlayışı ile Dünya'da ve hatta özellikle Ortadoğu'da meydana gelen olaylar, savaşlar ve dinmeyen gözyaşının bir an evvel son bulması, yaraların sarılması, etnik dini ve mezhebi ayrılıkların ortadan kaldırılması, yıkılan tüm maddi ve manevi değerlerin yeniden inşa edilmesi için acilen çalışmaların başlatılıp gereken tedbirlerin alınmasının gerekliliğine inanıyoruz. "

Türkiye ne kadar güçlü olursa Türk İslam Dünyası o kadar güçlü

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Bilal açıklamalarına şöyle devam etti; "Güçlenerek Mazlumun umudu, Zalimin korkulu rüyası olmuştur. Biz Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. İnanıyoruz ki Türkiye ne kadar güçlü olursa Türk İslam Dünyası o kadar güçlü olacaktır, emperyalistlerin kötü emelleri bozulacaktır. Bu doğrultuda Başkent Platformu olarak güçlü teşkilatı ve misyonu ile birçok akraba ülke ve topluluklar ile münasebetin ve ortak çalışmaların gerçekleşmesi büyük önem arz etmektedir.



Bireysel temel hak ve özgürlükleri, barış, adalet ve hakkaniyeti vazgeçilemez değerler olarak gören, " İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın " düsturuna gönülden bağlı bir grup Akademisyen, Aydın, Bürokrat, İşadamı ve Sanatçı bir araya gelerek uzun ve verimli bir çalışmanın ardından Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği'ni (OKİD) kurulmuştur. Genel Başkan Sn. Dr. Mustafa Kurt ve tüm yöneticilerine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum ve son olarak: İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN” şeklinde konuştu.