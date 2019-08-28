Irak-Türkiye arasında yeni petrol hattı gündemde

BAĞDAT (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile birçok yeni projeyi görüşme imkanı bulduğunu belirterek, "Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkartılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda. Yeni projelerden bahsettiler ve bunları biz de memnuniyetle karşıladık." dedi.

Dönmez, Irak Petrol Bakanı Gadban ile petrol bakanlığı binasındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak'ın komşu ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

İki ülke arasında başta enerji olmak üzere birçok alanda iş birliği içinde olduklarını ve bunun geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Irak'ın birlik, beraberlik, huzur ve kalkınması ilk başta Türkiye'yi sevindirecek. Irak'ın inşallah o sıkıntılı günlerini de geride bıraktığını düşünüyoruz. Bundan sonra Irak'ın ihtiyaç duyduğu her alanda komşu ve kardeş ülke olarak onun yanında olacağız." diye konuştu.

Bakan Dönmez, enerji alanında Türkiye ve Irak arasında öteden beri ciddi bir iş birliği olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, Irak'ın kuzeyinde üretilen petrolü piyasalara en güvenli ve en seri şekilde çıkarma imkanı ve potansiyeline sahip, Ceyhan'daki terminal üzerinden Akdeniz başta olmak üzere pazarlara açılma imkanına sahip. Bugün sayın bakanla aslında birçok yeni projeyi görüşme ve değerlendirme imkanı bulduk. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda. Yeni projelerden bahsettiler ve bunları biz de memnuniyetle karşıladık."

Türkiye ve Irak arasında elektrik konusunda geçmişte sınırlı bir ticaret olduğunu anımsatan Dönmez, "Bunu biraz daha genişletmek arzusundayız. Keza Irak'ın elektrik altyapısında ihtiyaç duyduğu yapım ve malzeme hususunda Türkiye olarak gereken yardımı yapmaya hazırız. Bizim müteahhit firmalarımız Irak'ta öteden beri birçok altyapı ve üstyapı işinde başarıyla büyük projelere imza attı. İnşallah Irak'ın ihtiyaç duyduğu bu konularda gerek bizim kamu kurumlarımızın gerekse özel kurumların üzerine düşeni yapacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Elektrik hattı çekilmesi yönünde ortak yaklaşım var"

Irak Petrol Bakanı Gadban da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daha önce petrol ve gaz heyetiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı.

Bugünkü görüşmede de o ziyaret sırasında alınan kararların takibini ve uygulanmasını ele aldıklarını aktaran Gadban, "Görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler ve şüphesiz enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun en yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklandık. Bunun yanında Türk şirketlerinin faaliyetlerini de masaya yatırdık." diye konuştu.

Gadban, Türk şirketlerinin petrol ve gaz sektöründe büyük projelere imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Toplantıda Sayın Dönmez'e Irak hükümetinin onayı ve teyidiyle Irak Petrol Bakanlığı'nın niyetini ilettik. Bu niyet, Irak'ın ham petrolünü Kerkük'ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergah üzerinde yeni bir petrol hattının inşa edilmesidir. Bu boru hattı ülkenin güney ve kuzeyindeki petrolü taşıyabilecek kapasiteye sahip Basra-Akabe petrol boru hattıyla da bağlantılı olacaktır. Irak Başbakanı'nın enerjiden sorumlu yardımcısı olarak da sayın bakanla iki ülke arasında birçok konuyu ele aldık. İki ülke arasında elektrik hattının çekilmesi yönünde ortak bir yaklaşım söz konusu. Sayın bakan, Irak Elektrik Bakanı ile bu konuyu detaylı bir şekilde görüşecektir."