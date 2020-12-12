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Aktüel Irak, Tunus ve Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Irak, Tunus ve Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 19:01:46 -
Irak, Tunus ve Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 16, Tunus'ta 43, Gazze'de 13 kişi hayatını kaybetti.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1022 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 12 bin 565'e, vaka sayısının da 573 bin 622'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 505 bin 669'a ulaştığı kaydedildi.

-Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede Kovid-19 kaynaklı 43 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, bugüne dek ölenlerin sayısı toplam 3 bin 801'e yükselirken, yeni 505 enfekte tespiti ile toplam vaka sayısının 109 bin 104'e çıktığı, iyileşenlerin ise 83 bin 162 kişiye ulaştığı belirtildi.

- Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasında, abluka altındaki kentte 13 kişinin hayatını kaybettiği, 505 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 27 bin 939'a, vefat sayısının ise 188'e yükseldiği kaydedildi.


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