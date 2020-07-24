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Aktüel

Irak, Suudi Arabistan ile vizenin kaldırılmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:12:19 -
Irak, Suudi Arabistan ile vizenin kaldırılmasını istiyor

BAĞDAT (AA) – Irak yönetimi, Suudi Arabistan'dan, iki ülke arasında uygulanan giriş vizesinin kaldırılmasını talep etti.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi"nin üçüncü toplantısı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı.

Toplantıda Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Vekili Abdulkerim Haşim Mustafa ile Suudi Arabistan Siyaset ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlık Vekili Adil Merdad bir araya geldi.

Iraklı yetkili, Suudi Bakanlık Vekili'nden iki ülke arasındaki seyahat serbestliği ve Suudi Arabistan'ın kalkınma alanındaki tecrübelerinden yararlanılması için giriş vizesinin kaldırılmasını istedi.

Merdad da Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini belirterek, talebin ciddiyetle ele alacağını ve olumlu değerlendirilebileceğini aktardı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, geçen pazartesi ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması bekleniyordu, ancak bu seyahat, Kral Selman bin Abdulaziz'in hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelenmişti. Kazımi, bir gün sonrasında İran'a gitmişti.


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