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Irak sınırındaki Çukurca’dan, İran sınırındaki Esendere beldesine hibe desteği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesine 1 adet minibüs ile 30 adet çöp konteyner hibe edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
Irak sınırındaki Çukurca’dan, İran sınırındaki Esendere beldesine hibe desteği

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesine 1 adet minibüs ile 30 adet çöp konteyner hibe edildi.


Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından, Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında olan Esendere beldesine daha iyi hizmetler için, belediyenin hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet minibüs ve belde için 30 adet çöp konteyner hibe etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ‘’Beldemiz için gün geçtikçe tüm hizmetleri sağlıyoruz. Beldemizin her yerine ulaşmak için, her hizmeti götürebilmek ve sağlamak için, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar tarafından belediyemize 1 adet minibüs ve 30 adet çöp konteynerı teslim edildi. Belediyemize yapılan bu hibe hizmetinden dolayı Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar’a teşekkür ederiz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
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