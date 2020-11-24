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Aktüel Irak Savunma Bakanı: "Güvenlik güçlerinin ihmalkarlığı terör saldırılarına neden oluyor"
Aktüel

Irak Savunma Bakanı: "Güvenlik güçlerinin ihmalkarlığı terör saldırılarına neden oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:43:20 -
Irak Savunma Bakanı: "Güvenlik güçlerinin ihmalkarlığı terör saldırılarına neden oluyor"

KERKÜK (AA) - Irak Savunma Bakanı Cuma İnad, ülkede meydana gelen terör saldırılarının en büyük nedeninin güvenlikteki ihmalkarlıktan kaynaklandığını belirtti.

Irak'taki bir televizyon kanalının programına katılan Savunma Bakanı İnad, ülke genelinde artan terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnad, güvenlik güçlerinin görevlerindeki kusur ve ihmalkarlığı fırsata çeviren terör örgütlerinin saldırılar düzenlediğini savunarak, vatandaşların da güvenlik güçlerine desteğinin yetersiz olduğunu söyledi.

"Güvenlik güçlerinin ihmalkarlığı terör saldırılarına neden oluyor." diyen Iraklı Bakan, özellikle terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının yüzde 90'ının güvenlik güçlerinin görevini ciddi şekilde yerine getirmemesinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Beyci ilçesi yakınlarında 21 Kasım'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 5 polis hayatını kaybetmişti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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