Irak Müslüman Alimler Heyeti'nden vefat eden Allame Şeyh Tayyib el-Behreki için taziye mesajı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Allame Şeyh Tayyib el-Behreki'nin vefatı münasebetiyle yayımladığı taziye mesajında, merhuma rahmet, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı dileğinde bulundu.

85 yaşında vefat eden, fetva mercii el-Behreki'nin ilim ve eğitim konusundaki çabalarının takdir edildiği mesajda, yetiştirdiği talebeler ve verdiği eserlere dikkat çekildi.

Mesajda, "Molla Tayyib el-Behreki; ilim, doğruluk, ilkesel duruş, alimlerin yoluna bağlı kalan bir şahsiyetti. Kürt ilim talebeleri ve alimlerin fetvada mercii haline gelmişti. Eğitime çok önem verirdi ve birçok ilim talebesine icazet vermiştir. Öte yandan kitap ve telif çalışmalarına da önem verirdi." ifadelerine yer verildi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliğinden yayımlanan mesaj, "Allah (Azze ve Celle) Molla Tayyib el-Behreki'ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, davet, ilim ve eğitim alanında yaptığı çabalarını en güzel mükafatlarla mükafatlandırsın. Onu rahmet, merhamet ve rıdvanla buluştursun. İlmini ona şahit kılıp naim cennetlerine ulaştıran bir vesile eylesin. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin. Onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eyleyen, onun sancağını dalgalandıran Rabbani alimlerle doldursun." dua ve temennisiyle son buldu.

Allame Şeyh Tayyib el-Behreki kimdir?

Molla Tayyib el-Behreki, 1938 yılında Erbil muhafazasında yer alan Behreke'de dünyaya geldi.

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İlk şer'i eğitimini annesinin dedesi Şeyh Ahmet el-Aşukani'den alan Molla Tayyib, daha sonra babası Şeyh Abdullah'tan dersler aldı ancak icazetini alamadan babası 1965 yılında vefat etti. Babasının vefatından sonra çeşitli şeyhlerden dersler aldı, 1966 yılında Şeyh Mustafa en-Nakşibendi'den ilmi icazetini aldı.

1964 yılında imam olarak görev alan el-Behreki, 1967 yılında öğretmenlik yaptı. Bir süreliğine İslami eğitim veren bir okulda müdürlük de yapan el-Behreki, tekrar imamlığa dönerek 2004 yılına kadar bu görevi yürüttü. İmamlıktan emekli olduğu 2004 yılında Erbil Yüksek Fetva Komisyonuna üye seçildi. (İLKHA)