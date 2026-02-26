Irak merkezli Kürt gruplardan İran yönetimine karşı birleşme kararı

Irak’ta faaliyet gösteren bazı İranlı Kürt gruplar, İran yönetimine karşı yeni bir ittifak oluşturduklarını açıkladı. Söz konusu yapılar, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Gruplar ayrıca, Rıza Pehlevi’yi mevcut rejime alternatif bir lider olarak görmediklerini ifade etti.

Beş Kürt grup, "İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu" adı altında bir araya geldi. İttifakta İran Kürdistanı Demokrat Partisi (PDKI), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) gibi yapılar yer alıyor.

Koalisyon, ortak açıklamasında, "İran yönetiminin siyasi meşruiyetini tamamen yitirdiğini" savundu. Açıklamada, koalisyonun temel hedefinin "İran yönetimini devirmek için mücadele etmek ve Kürtler için kendi kaderini tayin hakkını sağlamak olduğu" kaydedildi.

Irak Kürdistanı bölgesi, uzun yıllardır çeşitli İranlı Kürt grupların kamp ve üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu grupların bir kısmı daha önce Tahran'ın sınır ötesi saldırılarının hedefi olmuştu.

İttifakın ilanının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı, "bölgenin komşu ülkeleri hedef almak için bir üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini" belirten bir açıklama yaptı ve "bölgesel istikrara bağlılık" vurgusu yaptı.

Öte yandan İran destekli Iraklı Şii milis grup Ketaib Hizbullah, Körfez'de artan ABD askeri varlığı nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Kürt yetkilileri İran'a karşı olası bir askeri girişime katılmamaları konusunda uyardı.

Grubun sözcüsü Ebu Ali el Askeri, Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, "Irak Kürdistan bölgesindeki Kürtleri İran'ı hedef alan bir askeri maceradan uzak durmaya" çağırdı. El Askeri, "ABD'nin Suriye üzerinden Irak Kürdistan bölgesini kullanarak operasyon başlatmak isteyebileceğini" öne sürdü.

İran, Irak'ta bulunan İranlı Kürt grupları daha önce birçok kez saldırılarla hedef almıştı.

Kaynak: Mepa News