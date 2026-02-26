  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
#NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında İzlanda'da AB sesleri yeniden yükseliyor! Başbakan Frostadottir tarihi referandum için düğmeye bastı! Suriye ile ABD arasında sıcak temas İçişleri Bakanı Çiftçi'den "Terörsüz Türkiye" sözü! Gönül köprüsü kurduğu Çorum'da vizyon belgesini açıkladı! Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi! Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar Pekin'de zoraki tebessüm ve derin pazarlık! Merz ve Xi Jinping arasında ticaret dengesi ve Ukrayna çıkmazı! Okulda çalan 'Kabe'de hacılar' ilahisi laikçi yobazı zıplattı! Aziz İhsan Aktaş hakkında flaş gelişme Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandırıyorlardı! O suç örgütünün üyelerine dava
Dünya Irak merkezli Kürt gruplardan İran yönetimine karşı birleşme kararı
Dünya

Irak merkezli Kürt gruplardan İran yönetimine karşı birleşme kararı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Irak merkezli Kürt gruplardan İran yönetimine karşı birleşme kararı

Irak’ta faaliyet gösteren bazı İranlı Kürt gruplar, İran yönetimine karşı yeni bir ittifak oluşturduklarını açıkladı. Söz konusu yapılar, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Gruplar ayrıca, Rıza Pehlevi’yi mevcut rejime alternatif bir lider olarak görmediklerini ifade etti.

Irak’ta faaliyet gösteren bazı İranlı Kürt gruplar, İran yönetimine karşı yeni bir ittifak oluşturduklarını açıkladı. Söz konusu yapılar, Irak topraklarının İran’a yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Gruplar ayrıca, Rıza Pehlevi’yi mevcut rejime alternatif bir lider olarak görmediklerini ifade etti.

Beş Kürt grup, "İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu" adı altında bir araya geldi. İttifakta İran Kürdistanı Demokrat Partisi (PDKI), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) gibi yapılar yer alıyor.

Koalisyon, ortak açıklamasında, "İran yönetiminin siyasi meşruiyetini tamamen yitirdiğini" savundu. Açıklamada, koalisyonun temel hedefinin "İran yönetimini devirmek için mücadele etmek ve Kürtler için kendi kaderini tayin hakkını sağlamak olduğu" kaydedildi.

 

Irak Kürdistanı bölgesi, uzun yıllardır çeşitli İranlı Kürt grupların kamp ve üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu grupların bir kısmı daha önce Tahran'ın sınır ötesi saldırılarının hedefi olmuştu.

İttifakın ilanının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı, "bölgenin komşu ülkeleri hedef almak için bir üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini" belirten bir açıklama yaptı ve "bölgesel istikrara bağlılık" vurgusu yaptı.

Öte yandan İran destekli Iraklı Şii milis grup Ketaib Hizbullah, Körfez'de artan ABD askeri varlığı nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Kürt yetkilileri İran'a karşı olası bir askeri girişime katılmamaları konusunda uyardı.

Grubun sözcüsü Ebu Ali el Askeri, Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, "Irak Kürdistan bölgesindeki Kürtleri İran'ı hedef alan bir askeri maceradan uzak durmaya" çağırdı. El Askeri, "ABD'nin Suriye üzerinden Irak Kürdistan bölgesini kullanarak operasyon başlatmak isteyebileceğini" öne sürdü.

İran, Irak'ta bulunan İranlı Kürt grupları daha önce birçok kez saldırılarla hedef almıştı.

Kaynak: Mepa News

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı
İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Dünya

İran Dışişleri’nden Trump’a sert karşılık: O profesyonel bir yalancı

Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!
Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!

Gündem

Trump'ın damadı Kushner için "istihbarat" kalkanı! Gabbard belgeleri Kongre’den kaçırdı!

Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi
Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi

Dünya

Trump'tan iki Müslüman Kongre üyesine tepki! Sınır dışı edilmelerini istedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23